هكذا حافظ القطاع المصرفي السعودي على متانته رغم تحديات كورونا

نما الائتمان لدى البنوك السعودية 14.8% في 2020 من 7.6% في 2019، رغم تحديات وباء كورونا، مستفيداً من الطلب على القروض العقارية وزيادة متطلبات تمويل الشركات.

وسجل الائتمان المقدم للشركات مستوى قياسيا في 2020 بسبب الجائحة، حيث نما الائتمان للشركات في كل ربع من 2020 على أساس سنوي بنسب تتجاوز 4.5%.

كما سجل إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة نموا سنويا تاريخيا بالربع الرابع 2020 بلغ 57.8%.

قروض الشركات سجلت أكبر نسبة تعثر في 2020، خاصة في قطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية، فيما نما الإقراض لقطاع العقارات السكنية 61.3% في 2020 مقابل نمو بنحو 174% في 2019.

وارتفعت نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك السعودية قليلا في 2020 إلى 20.3% من 19.4% في 2019.