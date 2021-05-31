رئيس المخابرات يتوجه لغزة .. مصر تجري هدنة لإعادة بناء غزة ووقف اعتداءات الاحتلال

تجري مصر محادثات رفيعة المستوى، لتعزيز الهدنة الهشة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة «حماس» المسلحة، وإعادة بناء قطاع غزة، بعد حرب استمرت 11 يوما، خلفت دمارا واسعا.

ويصل رئيس المخابرات المصرية عباس كامل برفقة وزراء من السلطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، إلى قطاع غزة لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل، والذي تم بوساطة مصرية بعد قتال دام 11 يوما.

ويأتي زيارة كامل غداة محادثات أجراها في إسرائيل حيث التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين، وكذلك في الضفة الغربية حيث التقى الرئيس الفسطيني محمود عباس.

وتناولت المباحثات عدة ملفات في مقدمتها التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية بما يشمل القدس والضفة وغزة، وإعادة إعمار قطاع غزة، وملف الحوار الوطني الفلسطيني، والأفق السياسي الذي يعتبر مدخلاً للاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.

كما تناولت المباحثات ملف الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.