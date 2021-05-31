سعود_الطبية: الجفاف العامل الرئيسي في تشكل حصوات #الكلى

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم جراحة المسالك البولية بأن حصى الكلى هي تشكلات صلبة تتكون في البول من ترسب الأملاح مثل الكالسيوم والأكسالات واليورات والسيستين نتيجة ارتفاع تركيزها بسبب نقص السوائل اللازمة لطرحها خارج الجسم.

وأكد استشاري ورئيس قسم جراحة المسالك البولية د.إبراهيم العويضة بأن الجفاف يمثل عامل الخطورة الرئيسي في تشكل الحصى، فيما تتضمن العوامل الأخرى التاريخ العائلي وأسلوب الحياة غير الصحي والنظام الغذائي السيء والمناخ.

وأشار د.العويضة بأن أعراض حصى الكلى تتمثل في الألم الشديد أسفل الظهر والقسم الجانبي من الجسم والغثيان والتقيؤ المصحوبين بالألم و ظهور دم في البول ونوبات سخونة أو برودة وتعكر البول أو تغير رائحته.

وأضاف: يمكن تفتيت الحصى بالموجات الصادمة حيث تسلط من خارج الجسم لتفتيت الحصى إلى شظايا صغيرة وتسهيل عملية خروجها مع البول وهناك أيضًا إجراء تفتيت الحصى بالليزر بواسطة منظار الحالب وجراحة ثقب المفتاح أو استخراج حصى الكلية عبر الجلد للتخلص من الحصى الكبيرة أو المتعددة.

ونصح د.العويضة بأهمية اتباع عدد من الخطوات للوقاية من حصى الكلى ومنها المحافظة على نسبة السوائل في الجسم، إذ تحتاج الكلى إلى كمية وفيرة من السوائل لتؤدي وظيفتها على الوجه الأمثل والتخفيف من استهلاك الملح أيضًا.

واتباع نظام غذائي غني بالألياف والتقليل من اللحوم وتجنب تناول المشروبات الغازية التي تحتوي على مكونات معينة مثل حمض الفوسفور وتجنب بعض الأطعمة مثل الشمندر والشوكولاتة والسبانخ ونخالة القمح والشاي وبعض أنواع المكسرات وذلك لاحتوائها على نوع من الأملاح يعرف باسم الأكسالات.