المملكة تترأس الاجتماع السابع للجنة التوجيهية التنفيذية للبرنامج التعاوني لأمن الطيران

ترأست المملكة العربية السعودية، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني الاجتماع السابع للجنة التوجيهية التنفيذية للبرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط، الذي تستضيفه المملكة وعٌقد عن بٌعد يوم 27 مايو 2021م، ومثّل وفد المملكة المشارك في الاجتماع رئيس البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط مساعد الرئيس لأمن الطيران الأستاذ محمد بن سعد الفوزان.

وشارك في الاجتماع ممثلي الدول الأعضاء في البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط، وممثلين من منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو”، وعدداً من الجهات الدولية الداعمة، وشهد الاجتماع حضور 24 مشاركاً من ستة دول هي: المملكة العربية السعودية، السودان، الأردن، العراق، سوريا ولبنان، بالإضافة إلى ممثلين عن إدارة أمن المواصلات الأمريكية وإدارة النقل في المملكة المتحدة والشرطة الفيدرالية الألمانية.

وأشاد الحضور بالإنجازات التي تم تحقيقها في البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط خلال العامين الماضية، والدور الريادي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في مجال أمن الطيران في المنطقة، والدعم المستمر للدول لتعزيز أمن وحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع.