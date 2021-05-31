التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يناقش استراتيجية الحوار في مواجهة فكر التطرف العنيف

أقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم، في مقره بالرياض، محاضرة بعنوان “إستراتيجية الحوار في مواجهة فكر التطرف العنيف من خلال الشبكة العنكبوتية”، قدمها رئيس برنامج السكينة لتعزيز الوسطية ومكافحة الإرهاب الدكتور عبد المنعم بن سليمان المشوح، وذلك بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب- المكلف، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبيّ التحالف.

وتضمنت المحاضرة، الإرهاب الإلكتروني، وأنماط وأشكال المواجهة الفكرية لجماعات التطرف العنيف، وآليات الحوار التي من شأنها التنبؤ بالمنساقين وراء التيارات الإرهابية والراغبين بالانضمام إليها.

ونوه الدكتور المشوح بالجهود المبذولة من عدد كبير من المنظمات والمراكز العالمية التي تتبنى أدوات الحوار الأساسية والمساعدة للتأثير على المتطرفين فكرياً بعدم الانجراف وراء التيارات الإرهابية.

يذكر أن المحاضرة تأتي في إطار سلسلة من الندوات والمحاضرات وحلقات النقاش المعنيّة بالمجال الفكري الذي يُعّد أحد مجالات عمل التحالف الإسلامي وهي (المجال الفكري والمجال الإعلامي ومجال تمويل الإرهاب والمجال العسكري).