بدأ إصدار الرخص آليا للمجتازين.. فرصة 3 سنوات لشاغلي الوظائف التعليمية لإجراء وإعادة الاختبارات

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر حسابها في “تويتر”، أمس، عن نتائج اختبارات الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.

وأتاحت الاستعلام عنها عبر موقعها الإلكتروني، وعبر تطبيق “توكلنا” لكافة المختبرين، إضافة إلى إمكانية إصدار الرخصة واستعراضها عبر نظام الرخص المهنية.

ويعد الاختبار أحد الأدوات التي تساهم في رفع جودة أداء المعلمين، وتحسين قدراتهم ومهاراتهم، والتأكد من امتلاكهم الكفاءة المطلوبة، لأداء مهنة التعليم، حيث يتكون من جزأين، الجزء الأول تربوي العام ويشترك فيه جميع المتقدمين للرخصة المهنية، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته ومعاييره، ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين (40)تخصّصًا.

وأكدت الهيئة عبر حسابها في “تويتر”، أن هذا العام يعد العام الأول لتطبيق اختبارات الرخص المهنية، ويمكن للمجتازين الآن الحصول بشكل آلي على الرخصة المهنية من خلال الرابط (https://tpl.etec.gov.sa/)، وأن مدة صلاحية الرخصة ترتبط بصلاحية الاختبار ومدة صلاحية الاختبار خمس سنوات من تاريخ إعلان نتيجته، كما أن هناك فرصة ثلاث سنوات إضافية لشاغلي الوظائف التعليمية للاختبار أو إعادته وفق خطط التطوير المهني والوظيفي لهم، مشيرة إلى أن النظام التقني للرخص المهنية للمعلمين يتيح إمكانية إطلاع المختبر على نتائج تفصيلية لدرجاته وفق أبعاد ومعايير متعددة في الاختبارين العام والتخصصي، مما يساهم في مساعدته على التطوير المهني المستمر وتحديد البرامج التدريبية المناسبة له بالتعاون مع وزارة التعليم.