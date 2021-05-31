أمانة جدة ترصد موقعين عشوائيين لتحضير الأطعمة وتتلف 880 كيلو مواد غذائية

تمكنت أمانة جدة ممثلة في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، من رصد موقعين عشوائيين استغلا لإعداد وتحضير الأطعمة من قبل عمالة وافدة، وسط بيئة مخالفة لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية ، والتي أسفرت عن إتلاف 880 كجم من المواد الغذائية والدواجن واللحوم مجهولة المصدر.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس، أن مراقبي الأمانة أثناء جولاتهم المكثفة تمكنوا من ضبط منزل شعبي اتخذته عمالة مخالفة مقرا لتحضير وتخزين الأطعمة بطرق غير صحية، كما رصد المراقبون معملا للخياطة في الدور العلوي من المنزل، مبينا أنه جرى مصادرة وإتلاف 230 كجم من المواد الغذائية والأولية، بالإضافة لأدوات وأواني ومكائن خياطة تستخدم في ممارسة أنشطتهم.

وبين أن الفرق الميدانية رصدت موقعا عشوائيا آخر، جرى استخدامه لإعداد المأكولات بطريقة تفتقر لجميع الاشتراطات الصحية ، مضيفاً أن الأمانة أتلفت 650 كجم من اللحوم والدواجن والخضروات والمخللات والمواد الأولية غير صالحة للاستهلاك، كما جرى مصادرة عدد من الأدوات المستخدمة وإغلاق الموقع واتخاذ الإجراءات النظامية.