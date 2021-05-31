السفارة السعودية في مدريد تصدر تنبيها مهما للمواطنين الراغبين في السفر إلى إسبانيا

أصدرت السفارة السعودية في إسبانيا، اليوم، تنبيها مهما للمواطنين الراغبين في السفر إلى إسبانيا.

وقالت إن الحكومة الإسبانية أصدرت قرارا يقضي بتمديد القيود المفروضة للدخول إلى مملكة إسبانيا في الأوضاع الراهنة على رعايا الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وغير التابعين لمنطقة شنغن حتى نهاية يوم 30 يونيو 2021.

ويستثني هذا القرار بعض الفئات التي سيتعين عليها الحصول على فحص “PCR” بنتيجة سلبية قبل السفر بـ72 ساعة بحد أقصى وتعبئة النموذج الخاص بوزارة الصحة الإسبانية على موقعها الإلكتروني www.spth.gob.es أو من خلال تطبيق SpTH.

للاطلاع على الفئات المستثناة يمكن الدخول على هذا الرابط: https://bit.ly/3c5TaFa