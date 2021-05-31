وكالة الدعم السكني في “الشؤون البلدية والإسكان” تستعرض نتائج الفروع خلال الربع الأول 2021

عقد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، اليوم، اجتماعاً لاستعراض إنجازات الفروع وأبرز الفرص لتطوير خدمات المستفيدين، بحضور مدير إدارة الفروع نضال عالم.

وأكد سموه أن قطاع الإسكان في المملكة يحظى بدعم واهتمام مستمر من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظهما الله -، في سبيل توفير المسكن الملائم للأسر السعودية، وفي ظل هذا الدعم المتواصل حققت منظومة الإسكان نجاحات غير مسبوقة كان أبرزها خدمة أكثر من مليون أسرة خلال 4 سنوات ساهمت في رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية من 47% إلى أكثر من 60%.

وأشار إلى جهود الوزارة لتوفير الحلول والخيارات السكنية المتنوعة والتسهيلات التي تسهم في تمكين الأسر من تملّك المسكن الأول ضمن إجراءات سهلة وميسرة وباستحقاق فوري، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود عبر فروع الوزارة في جميع المناطق وكافة قنوات التواصل لتقديم الخدمات المناسبة للمواطنين.

واستعرض الاجتماع سبل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في الفروع ضمن المهام المنوطة بهم وما تم إنجازه من مستهدفات خلال الربع الأول 2021، ومستجدات المشاريع السكنية في المدن والمحافظات لتحقيق التنمية الإسكانية المستدامة، ورفع نسبة تملك السكني للأسر السعودية إلى 70% وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، كما تطرّق الاجتماع إلى ما تحقق من نتائج من خلال خدمة المستفيدين والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم عبر الرقم الموحّد (199090)، وكذلك قنوات التواصل الاجتماعي من خلال حساب “العناية بالمستفيدين” على تويتر وسرعة معالجة استفسارات المواطنين.