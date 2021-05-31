نائب وزير الخارجية يبحث مع رئيس المجلس الوطني للاتحاد الإماراتي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، معالي رئيس المجلس الوطني للاتحاد الإماراتي صقر غباش، والنائب الأول لرئيس المجلس الوطني للاتحاد الإماراتي حمد الرحومي، وعضو المجلس الوطني للاتحاد الإماراتي الدكتور علي النعيمي، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل عضو مجلس الشورى، ووكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبوالنصر.