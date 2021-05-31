بدلا من الأرجنتين.. #البرازيل تستضيف #كوبا_أمريكا 2021

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول”، اليوم، أن البرازيل سوف تستضيف منافسات بطولة كوبا أمريكا 2021، بعد سحب التنظيم من الأرجنتين وكولومبيا من استضافة البطولة المقرر انطلاقها يوم 13 يونيو الجاري، بمواجهة الأرجنتين أمام تشيلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة، والتي تضم بوليفيا، أوروجواي وباراجواي.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ستجلب أفضل كرة قدم في العالم البهجة والعاطفة لملايين الأمريكيين الجنوبيين، الكونميبول يشكر جايير بولسونارو رئيس دولة البرازيل وحكومته، وكذلك الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، لفتح أبواب ذلك البلد لما هو اليوم أكثر الأحداث الرياضية أمانًا في العالم، أمريكا الجنوبية ستتألق في البرازيل بكل نجومها”.