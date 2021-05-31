وزير الإعلام اليمني يحذر من تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي في البحر الأحمر

حذّر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، من تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في البحر الأحمر.

وأوضح الوزير معمر الإرياني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي باستخدام زوارق مفخخة، وتصدى لها وأفشلها تحالف دعم الشرعية في اليمن، تؤكد من جديد الخطر الكبير الذي ما زالت تمثله الميليشيا على أمن وسلامة السفن التجارية وحركة الملاحة البحرية في واحدة من أهم الممرات الدولية‏.

وأشار الإرياني إلى أن اتخاذ ميليشيا الحوثي موانئ “الحديدة، الصليف، ورأس عيسى” قواعد للتخطيط والتحضير للهجمات الإرهابية ومنطلقاً للزوارق المفخخة المسيرة عن بعد، يؤكد انقلابها الكامل على اتفاق السويد، واستغلاله لتنفيذ أجندة النظام الإيراني وسياساته لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية‏.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي لإدانة هذه الهجمات، واتخاذ مواقف حازمة إزاء هذه الأعمال الإرهابية التي لا تستهدف أمن واستقرار اليمن ودول المنطقة فحسب، بل الأمن والسلم الدوليين، ومصالح العالم أجمع.