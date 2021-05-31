الغضب يتزايد..  تمزيق وحرق صور خامنئي و سليماني على يد محتجين  بإيران

تتزايد وتيرة الغضب في الداخل الإيراني، مع انطلاق دعوات واسعة لأجل مقاطعة الانتخابات الرئاسية، والتي تحوّلت إلى صورة هزلية بعد استبعاد كبار المرشحين وعلى رأسهم الرئيس السابق أحمدي نجاد.

مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي تظهر وتيرة الغضب المتصاعدة ، حيث تظهر تمزيق ملصقات قاسم سليماني في إيران من قبل النساء الشجاعات، مع دعوات إلى مقاطعة انتخابات الملالي.

كما أظهر مقطع فيدو آخر تم تداوله إضرام النار في لافتة خامنئي من قبل الشباب احتجاجاً‌ علی مسرحیة الانتخابات.

وعلى صعيد الاحتجاجات فقد تصاعدت الاحتجاجات یوماً تلو آخر في مدینة ماهشهر، حيث ظهر تجمع احتجاجي للموظفين شرکة النفط احتجاجاً‌ علی الأوضاع الصعبة.