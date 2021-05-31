أمير القصيم يطلق فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التدخين (صور)

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة، اليوم, فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التدخين تحت شعار “الالتزام بالإقلاع”, التي تنظمها جمعية مكافحة التدخين “تدارك”، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وثمن سموه جهود جمعية تدارك في نشر ثقافة الاهتمام بالصحة, ونشر مفهوم مكافحة التدخين لدى المجتمع, مشيراً إلى أنها تنسجم مع تطلعات ولاة الأمر في جعل المملكة خالية من التدخين، حاثاً الجمعية لبذل المزيد من العطاء من أجل تعزيز صحة المجتمع والتصدي لآفة التدخين لسلامة وأمان أفراده.

ثم قُدم عرض وثائقي لمسيرة جمعية تدارك وأبرز انجازاتها منذ إنشائها، كما اطلع سموه على الأعمال والبرامج والفعاليات التي ستنظمها الجمعية وتستهدف بها جميع قطاعات المجتمع.

من جهته ثمن رئيس مجلس إدارة جمعية تدارك فيصل الفوزان, إطلاق سموه لفعاليات اليوم العالمي لمكافحة التدخين, مبيناً أن مناسبة اليوم العالمي تأتي والمملكة تستشرف المستقبل برؤية 2030م التي تهدف إلى بناء مجتمع صحي وسليم, مشيراً إلى أن اليوم العالمي للامتناع عن التبغ فعالية تحتفل بها منظمة الصحة العالمية وشركاؤها يوم 31 مايو من كل عام لتسلط الضوء على المخاطر الصحية ذات الصلة بتعاطي التبغ وتدعو إلى اتباع سياسات فعالة للحد من استهلاك التبغ، سائلًا الله السلامة للجميع من كل سوء ومكروه.