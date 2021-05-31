الحكوة اليمنية تحذر المواطنين من خطط الحوثي لاستدارج الأطفال في هجمات انتحارية

حذّر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المواطنين من الوقوع في شراك وخطط مليشيا الحوثي التي تنتهجها مؤخرا، لاستدراج الأطفال والزج بهم في المعارك تحت مسمى المراكز الصيفية.

وأكد الإيراني على حسابه في تويتر أننا نجدد التحذير من المخاطر الكارثية لإقامة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران مئات المعسكرات في العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرتها تحت غطاء “المراكز الصيفية” لاستدراج واستقطاب الأطفال وطلبة المدارس، وتعبئتهم بالأفكار الطائفية المستوردة من إيران، وتجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال.

وشدد وزير الإعلام في رسالته لليمنيين نناشد كل أب وأم في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بالحفاظ على أبنائهم وعدم تسليمهم سلعة رخيصة لمليشيا إرهابية لا تكترث بمصيرهم، وتزج بهم في هجمات انتحارية بمأرب، وتستخدمهم وقودا لمعاركها العبثية، وقربانا لتنفيذ أجندة أسيادهم في طهران لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة.

وأوضح أن مليشيا الحوثي تقوم بهذا التصعيد الخطير الذي يهدد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي في اليمن وقيم العيش المشترك بين اليمنيين لعقود قادمة، فيما المجتمع الدولي يدعو لضرورة وضع نهاية للحرب وإحلال السلام وإنهاء المعاناة عن كاهل اليمنيين، لتؤكد أنها لا تتقن سوى الحرب ولا تفقه لغة السلام.