عاجل.. #التجارة تكتفي بغرامة على شركة معلنة استعانت بمشاهير #انفلات_مشاهير_بالسعوديه

استدعت وزارة التجارة الشركة المسؤولة عن تجمع “مشاهير سناب شات” المخالف لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا” بمدينة الرياض.

وفُرضت غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال على الشركة التي استعانت بعدد من “مشاهير سناب شات” بهدف الترويج لمنتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة الرياض.

وتم إيقاع العقوبة بعد استدعاء الشركة بناء على لائحة الحد من التجمعات وجدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا (19-COVlD) الصادر من وزارة الداخلية.