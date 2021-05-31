وفد نفطي كويتي يزور المملكة للتنسيق بشأن  عمليات حقل”الخفجي”

أفادت مصادر نفطية كويتية بأن وفدا نفطيا رفيع المستوى سيرافق ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد في زيارته للمملكة، للتنسيق بشأن ملف الخفجي المشترك والذي يشهد توافقا بين البلدين.

وبحسب ما ذكرته المصادر فإن الوفد النفطي سينسق ويبحث مع الجانب السعودي بعض الملفات المتعلقة بعمليات الخفجي المشتركة والتي عليها توافق تام وانسجام بين البلدين الشقيقين.

وأفادت المصادر بأن الجانبين كانا قد اجتمعا قبل فترة وجيزة للتنسيق في ما بينهما حول بعض ملفات المنطقة المقسومة بين البلدين، في مقدمتها زيادة الإنتاج وحرق الغاز وحقل الدرة.

ونوهت أيضا أن عمليات الخفجي المشتركة، انتهت منذ فترة من وضع دراسات نهائية خاصة بتطوير الحقل، وتم الحصول على الموافقات المطلوبة للبدء بعمليات التطوير.

كما أن الجانبين الكويتي والسعودي سيتشاوران حول التطورات التي يشهدها السوق النفطي، والتنسيق لتوحيد السياسات النفطية لدول أوبك لمواجهة تذبذب الأسعار.