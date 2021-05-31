مصر تبني حيا سكنيا في غزة #القدس #المسجد_الاقصى

وضع مدير جهاز المخابرات المصرية، عباس كامل، اليوم الإثنين، حجر الأساس لبناء “حي سكني” في القطاع، بإشراف وتمويل مصري.

جاء ذلك، خلال الزيارة التي أجراها مدير المخابرات للقطاع، لبحث تثبيت التهدئة مع إسرائيل، وإعادة الإعمار بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، وملف تبادل الأسرى.

وأجرى كامل، برفقة السنوار وعدد من قيادات حركة حماس، زيارة تفقدية للموقع المقرر لإنشاء الحي السكني، والواقع في منطقة “الزهراء” جنوبي مدينة غزة.

و قال السنوار،في تصريحات صحفية عقب الزيارة إن هذا الموقع لا يزال مكاناً مقترحاً لإنشاء الحي السكني، ويجري دراسته من قبل جهات الاختصاص.

وأضاف أنه سيتم إنشاء العديد من الأحياء السكنية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة مستقبلاً؛ “من أجل التوسيع الأجيال الشابة التي حُرمت من حقها في الحياة نتيجة الحصار الإسرائيلي، وبدأت تفقد الأمل في الحياة”.

واستدرك بالقول “إن الأمل يتجدد حالياً بفضل المقاومة، وصمود الشعب الفلسطيني، وحالة التضامن العربية، والدور المصري الرائع”، على حد تعبيره.