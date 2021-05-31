نائب وزير الخارجية يبحث مع مساعد وزير الخارجية المصري مستجدات الأحداث في المنطقة

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، مساعد وزير خارجية جمهورية مصر العربية نزيه النجاري.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق.