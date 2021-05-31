خبير أرصاد: موجة حر قوية على مكة و هذه المناطق تبدأ من الأربعاء

أكدت تقارير مختصة بالأرصاد و حالة الطقس،اليوم، أن هناك موجة حر قوية ستضرب العديد من المناطق في المملكة ودول الخليج تبدأ من الأربعاء 1442/10/21هـ

وقال خبير الأرصاد عبد العزيز بن محمد الحصيني على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يتوقع من الأربعاء 1442/10/21هـ موجة حر قوية

و أضاف: “يتوقع التأثير الأكبر على شمال الشرقية والربع الخالي وأجزاء من منطقتي مكة والمدينة والكويت وجنوب شرق العراق، والحرارة المتوقعة عليها تتراوح من 45 ل 49°C ويليها منطقتي الرياض والقصيم ويتوقع أن تتراوح الحرارة بين 44ل 46°C