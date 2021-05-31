بدء تطبيق “لائحة الضوضاء” في المملكة.. تعرف على أهدافها

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الإثنين، بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للضوضاء في المملكة.

وعرّفت الوزارة الضوضاء قائلة إنها كل صوت مزعج غير مرغوب فيه يؤثر سلبيًا على صحة الإنسان والكائنات الحية وجودة البيئة، وينشأ من الأنشطة البشرية المختلفة كالصناعة ووسائل المواصلات والأعمال الإنشائية وغيرها.

ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، “إنفوجراف” حدد المستهدف من تطبيق اللائحة التنفيذية للضوضاء، وتضمن جميع الأشخاص في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والحساسة بيئيًا، وجوانب الطرق ومواقع البناء.

وعددت الوزارة أهداف تطبيق اللائحة ومنها: “مراقبة التزام الأشخاص بمقاييس مستويات الضوضاء الواردة في اللائحة، والرصد والتقييم الدوري لمستويات الضوضاء في المملكة، وإعداد الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالرصد والقياس والرقابة على مستويات الضوضاء وخطط تخفيضها، ونشر المعلومات والبيانات والتقارير البيئية المتعلقة بالضوضاء، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة عند اقتراب الأشخاص من تجاوز الحدود المسموح بها لمستويات حدود الضوضاء”.