“الموروث الثقافي للمملكة” .. خطة لإنتاج 10 آلاف طائر حباري سنويا

حفاظا على الموروث الثقافي خاصة للكائنات التي تحتاج للحماية من الإنقراض تضع المملكة خطة محكمة لإنتاج 10 آلاف طائر حباري، من خلال برنامج إعادة الإكثار في مركز الأمير سعود الفيصل

وقال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على تويتر: “يمثل طائر الحبارى جزء مهم من الموروث الثقافي والفطري في المملكة مما يجعله هدفا رئيسيا لبرامج إعادة الإكثار في مركز الأمير سعود الفيصل،حيث يهدف المركز لانتاج 5000 فرخ سنويا في بداية البرنامج و 10000 في المراحل التي تلي ذلك تمهيدا لإعادة إطلاقها في مناطق توزيعها الجغرافي في المملكة