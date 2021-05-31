صفعة للحرس الثوري الإيراني بسوريا.. هروب جماعي للمليشيا

تلقى الحرس الثوري الإيراني بسوريا، صفعة موجعة من قبل المليشيات التي تقاتل تحت لوائه بسوريا.

آخر هذه التطورات ما قام به المئات من عناصر مليشيا الأفغان بمغادرة سوريا، دون إذن مسبق من الحرس الثوري.

وأفادت تقارير إخبارية بأن نحو 250 عنصراً معظمهم أفغان وباكستانيون، رفضوا تجديد عقودهم مع الحرس الثوري الإيراني غادروا مدينة البوكمال متجهين إلى العراق .

وأاضفت أن ذلك جاء تمهيداً لترحيلهم إلى إيران، نظراً لرفض قيادة الحرس الثوري الإيراني زيادة رواتبهم.

وبحسب التقارير فإن من أهم أسباب انسحاب عناصر المليشيا، هو سوء المعاملة من قبل قيادات الحرس الثوري الإيراني، حيث لقي خمسة عناصر من الأفغان مصرعهم بڤيروس كورونا وتم دفنهم بالقرب من منطقة “الحسيان” بريف البوكمال دون أي تقدير لهم أو إبلاغ ذويهم بوفاتهم، وهو ما اعتبرته عناصر المليشيا إهانة لهم.