إصابة جنديين يمنيين في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية أمنية في عدن

أصيب جنديان يمنيان في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية أمنية في عدن.

ودان الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، اليوم الاثنين، الصمت الدولي تجاه ما تمارسه ميليشيات الحوثي من إرهاب ليس داخلياً فحسب، بل تجاوز الحدود.

وأشار إلى ما قامت به هذه الميليشيات بإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة في اتجاه أراضي السعودية مستهدفةً المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية، ومواصلة هجماتها الإرهابية البحرية بهدف تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في البحر الأحمر من خلال تسيير الزوارق المفخخة والتي تم إحباط هجماتها الإرهابية من قبل السعودية.