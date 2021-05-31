«الأرصاد»: سيتم منح تراخيص لبعض خبراء الطقس.. وهناك آليات تجهز لتطبيق النظام الجديد

قال المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إنه سوف يتم منح تراخيص لبعض خبراء الطقس والمهتمين وهناك آليات يتم تجهيزها لتطبيق نظام الأرصاد الجديد.

وأضاف في تصريحات تلفزيوينة، أن النظام العام للأرصاد الجديد سيستفيد منه كثيرون.. وعلى الجميع الانتظار حتى صدور اللوائح التنفيذية المفسرة للمواد التي ذكرها النظام ومنها مادة العقوبات على تداول معلومات الطقس”.

وتابع: “المرحلة المقبلة سيكون هناك آلية للتراخيص المتعلقة بمزاولة العمل في مجال الأرصاد.. أما التنبيه والتحذير المجتمعي سيكون حصرا على المركز الوطني للأرصاد”.

وعن فقرة السيادة الوطنية، قال: “تتعلق بالمعلومات ذات الارتباط بالجانب الحكومي وأمرها مختلف عن الطقس”.

وعن السماح بنشر معلومات الطقس في مواقع التواصل الاجتماع بواسطة مختصين أو مهتمين بالأرصاد، قال: “الأرصاد لا تعترف بهم كحال عدم اعتراف وزارة الصحة مثلا بالطب الشعبي”.

وأوضح: “نظام الأرصاد الجديد لن يطبق الآن وسيطبق بعد 180 يوما منذ صدور القرار من مجلس الوزراء”.

وكان الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور أيمن غلام قد قال إن نظام الأرصاد سيستفيد منه الجميع دون استثناء وسيحقق رغبات المهتمين والمستفيدين وفق إطار عمل مؤسسي منظّم يخدم مصلحة الوطن ويعزز دور وأهمية الأرصاد في مناشط حياتنا اليومية”.