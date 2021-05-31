خطة إيرانية لإغراق سوق النفط عشية اجتماع أوبك+

في خطة يبدو من أهدافها إغراق سوق النفط،عشية اجتماع أوبك+ أكدت إيران نيتها لزيادة الإنتاج 3 أضعاف.

و قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إن بلاده يجب أن تزيد إنتاجها النفطي ثلاث مرات باعتباره “أولوية” لتعزيز نفوذها السياسي، وذلك قبل اجتماع لكبار منتجي النفط.

ودعا زنغنه “أي إدارة مقبلة (للبلاد) لجعل رفع إنتاج النفط إلى 6,5 مليون برميل يوميا على رأس أولوياتها”، مشيرا إلى أن تعزيز إنتاج النفط الإيراني من شأنه أن يرقى إلى زيادة “القوة الأمنية والسياسية” للبلاد.

كما اعتبر أنه بإمكان إيران “بسهولة” تحقيق مثل هذا الهدف والذي لن يكون “هدفا غريبا أو بعيد المنال”.

يذكر أن إيران أنتجت 2,3 مليون برميل يوميا في مارس، حسب آخر بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط.

وتأتي تصريحات زنغنه عشية اجتماع تحالف أوبك بلاس لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط وبينهم إيران إضافة إلى حلفائهم العشرة.

وقد يقرر الاجتماع زيادة الإنتاج مع تعافي الطلب بعد انهياره بسبب جائحة كوفيد-19 العام الماضي.