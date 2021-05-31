مسلح حوثي يقتل شابا أمام والده بدم بارد في تعز

في جريمة مروعة تأتي ضمن سلسلة الجرائم المستمرة التي ترتكبها مليشيا الحوثي المتمردة، أقدم مسلح حوثي على قتل أحد المواطنين أمام والده بدم بارد، في منطقة الحوبان الخاضعة لسيطرة المليشيات شرقي تعز.

وأفادت مصادر محلية أن المسلح الحوثي، جاء إلى المواطن المسن صادق درهم الصلوي الذي يعمل في بيع القات لإعالة أسرته، وبجواره نجله الشاب أحمد، وطلب منهم كيسا فارغا، وهو يتلفظ عليهم بألفاظ مشينة.

وبحسب المصادر فإن المواطن طلب من المسلح الحوثي التوقف عن هذه الألفاظ وأخذ ما يريد بأخلاق، إلا أن المسلح باشره بالاعتداء وصفعه على وجهه دون احترام لكبر سنه.

من جهته قام نجل المسن، بمحاولة منع تكرار الاعتداء على والده، إلا أن المسلح الحوثي نزع سلاحا أبيض، وقام بطعن الشاب عدة طعنات قاتلة على صدره ولى هاربا.

وقد تمت محاولة لإسعاف الشاب إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.

فيما قامت المليشيا بالضغط على والد الشاب لدفن الجثة، بدلا من إنصافه كون الجاني تابع لها.