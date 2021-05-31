شرطة الشرقية: القبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا 7 جرائم سطو على محلات تجارية

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على (3) مواطنين في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبوا (7) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي بمحافظة الأحساء.

وأضاف أن الجرائم تمثلت في السطو على المحال التجارية والمنازل، والاستيلاء على ما تحويه من مصوغات ذهبية ومقتنيات، وبلغت قيمة المسروقات (163,000) ريال.

وقد تم إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.