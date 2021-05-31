الطائي يثير أول جدلية بعد صعوده لـ #دوري_المحترفين .. المشاركة الأولى أم تاريخ من التواجد؟ #فارس_الشمال

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة،اليوم، جدلية أولى و مناقشات كروية صنعها صعود فريق الطائي لدوري المحترفين.

جدلية تاريخية

واعتبر الكثير من المتابعين و جمهور الرياضة أن صعود الطائي إلى دوري المحترفين يأتي لأول مرة، بينما اعترض آخرون و في مقدمتهم جمهور الطائي على تلك المقاربة التاريخية، معتبرين أن وجود فريق الطائي بالدوري ليس بجديد على الإطلاق إنما الجديد هو المسمى الذي تغير للدوري، بينما التاريخ يسجل لفريق الطائي مشاركاته القديمة في منافسة فرق الدوري حين كان تحت مسمى الدوري الممتاز.

و في تعليقه على تلك الجدلية قال الناقد الرياضي خلف ملفي لـ “الوئام” : “أبارك لرئيس وأعضاء الإدارة ومحبي الطائي عودتهم لدوري الكبار بعد سنوات من مشاركات سابقة، وهي امتداد لنجاحات بارزة استحق بها لقب (صائد الكبار).

وأي فريق شارك منذ أول دوري ممتاز يسجل ضمن دوري الكبار ، دوري الأضواء بمختلف مسمياته.

عودة بعد 14 عاما من الغياب

حجز فريق نادي الطائي، آخر مقاعد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي المقبل (2021-2022)، بعد وصوله للنقطة 77 في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى.

وتأهل فريق الطائي، إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما حقق الفوز على نظيره عرعر، بهدفين دون رد، في الجولة الـ38 والأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان.

أهم إنجازات صائد الكبار

و يعتبر الطائي أول ناد بالشمال يصعد إلى الدوري الممتاز وذلك موسم 1397/1398هـ، وهو أول ناد بالمملكة يصعد من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى وذلك بعد تصنيف أندية المملكة لثلاث فئات(ممتاز ـ أولى ـ ثانية)وذلك موسم 1396/1397هـ عندما حقق بطولة المملكة لأندية الدرجة الثانية.

– أول ناد بالمملكة يصعد إلى الدوري الممتاز (فئة الشباب)ذلك بعد تقسيم أندية الممتاز والأولى إلى فئتين.

و يعتبر الطائى أول ناد بالمملكة الذي لعب جميع مبارياته في الدورى الممتاز خارج أرضه وذلك لعدم وجود ملعب له في المرة الآولى وفي الثانية لعدم جاهزية الملعب وذلك في موسم 1397- 1398 و 1406.

وهو أول ناد بالشمال يصل إلى مباراة نهائية في البطولات السعودية الكبرى وذلك عندما وصل إلى المباراة النهائية على كأس ولي العهد في اللقاء الذي جمعه مع نادي الاتحاد في 10/1/1418هـ.

و هو وصيف بطل دوري الدرجة الأولى عام 1405هـ والحصول على الدرع وتحقيق الصعود لدرجة الممتاز للمرة الثانية بتأريخه.

-وحقق المركز الرابع لترتيب أندية الدرجة الممتازة أعوام 1407هـ وأيضا 1410هـ.الميدالية البرونزية لثلاث مرات لبطولة كأس الاتحاد السعودي للأندية الممتازة أعوام 1407 / 1409/1411هـ

– المركز الثاني في نهائيات بطولة المملكة لدرجة الشباب عام 1413هـ بطل كأس الاتحاد السعودي لأندية الدرجة الأولى عام 1414هـ.

– وصيف بطل كأس الاتحاد السعودي لأندية الدرجة الأولى عام 1415هـ بطل دوري الدرجة الأولى عام 1415هـ والحصول على الدرع وتحقيق الصعود للدرجة الممتازة للمرة الثالثة بتاريخه الوصول للدور قبل النهائي في كأس الاتحاد لأندية الدوري الممتاز عام 1416هـ/1424هـ.

المشاركة بدوري الدرجة الأولى (فئة الشباب) والصعود للدوري الممتاز عامي 1416هـ و1421هـ.

وصيف بطل كأس ولي العهد للأندية السعودية عام 1417هـ

الدوري قديما وحديثا

يذكر أنه في بداية موسم 2008–2009 (1430 هـ)، تقرر تحويل الدوري السعودي إلى الاحتراف الكامل تماشياً مع متطلبات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ولكن لم يتم تنفيذ شرط زيادة الفرق إلى 16 ناديًا كما هو معمول به في الدوريات الاحترافية بسبب قرارات فردية من الاتحاد السعودي سابقا وأنشئت هيئة منفصلة عن الاتحاد السعودي لكرة القدم تختص بإدارة الدوري سميت هيئة دوري المحترفين السعودي (تحولت لاحقا إلى رابطة)، على أن يتم تحويل جميع اللاعبين الهواة المشاركين في الدوري إلى محترفين في أقرب وقت. واستعاد الاتحاد اللقب من الهلال في ذلك الموسم في الجولة الأخيرة من الدوري حين فاز في الرياض بنتيجة 2–1.

وفي نهاية موسم 2009–2010 (1431 هـ)، تقرر من الاتحاد السعودي قرار رسمي برفع عدد الفرق المشاركة بالدوري من 12 فريق إلى 14 فريق بدءً من موسم 2010–11، على أن يعاد دراسة زيادة الدوري إلى 16 نادي وذلك بإلغاء الهبوط لموسم واحد.