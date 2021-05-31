إطلاق مبادرة الرياض لمكافحة الفساد عالميا .. الخميس المقبل

بوفد يرأسه مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تشارك المملكة الخميس المقبل، في مقر الأمم المتحدة في فيينا، ، لتدشين “مبادرة الرياض” الرامية إلى تأسيس شبكة عمليات عالمية لتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد عالميا.

تدشين المبادرة يأتي في الوقت الذي لاقت فيه مبادرة الرياض صدى دوليا.

وكان الإعلان السياسي لاجتماع الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لمكافحة الفساد قد لقي ترحيبا بإنشاء شبكة مبادرة الرياض المسماة الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام فسوف يناقش المجتمعون، بحضور الدكتورة غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، عددا من الموضوعات المتعلقة في مجال مكافحة الفساد، في مقدمتها الإعلان عن شبكة مبادرة الرياض.

وعملت المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين G20 في عام 2020، على تطوير وإطلاق شبكة مبادرة الرياض إيمانا منها بأهمية تعزيز جهود مكافحة الفساد دوليا.

كما طورت هذه المبادرة بالشراكة مع دول مجموعة العشرين والمنظمات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، مثل الإنتربول، ومجموعة الإيجومنت، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومجموعة العمل المالي (الفاتف)، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.

وقد رحب قادة دول مجموعة العشرين ووزراء مكافحة الفساد، بشبكة مبادرة الرياض، خلال ترأس المملكة لدول مجموعة العشرين.