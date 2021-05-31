ضبط أكثر من نصف طن خضروات وفواكه وعصائر بحوش بكر والنكاسة

⁧صادرت وأتلفت بلدية المسفلة الفرعية‬⁩ بمكة المكرمة، 1290 “كرتون عصير” لسوء الحفظ ضبطت بحوش بكر‬⁩، ‏كما تم ضبط أكثر من نصف طن خضروات وفواكه من المباسط المخالفة بحي النكاسة.‬⁩

جاء ذلك خلال الجولات الرقابية التي تقوم بها البلدية بمساندة الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة.‬⁩

وتأتي هذه الجولات من ضمن حملات ⁧‫الأمانة‬⁩ الميدانية الرقابية المتكررة على المواقع المخالفة وغير الملتزمة بالشروط الصحية والأنظمة المعمول بها.

وفي السياق ذاته، فقد عززت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية جهودها الرقابية على المحال التجارية والخدمية والمطاعم والمطابخ للتأكد من مصادر الأطعمة والبضائع المعروضة والمستخدمة، وضبط المنتجات والأغذية المجهولةالمصدر ومصادرتها فوراً، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين.