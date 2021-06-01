أول تصريح للأرجنتيني أغويرو بعد انضمامه لبرشلونة

قال الأرجنتيني سرجيو أغويرو إنه يعتقد أن مواطنه ليونيل ميسي سيستمر في برشلونة وذلك أثناء تقديمه لاعبًا جديدًا في الفريق الكاتالوني.

وقال اللاعب الذي سيرتدي قميص “البرسا” بداية من الموسم المقبل “نتمنى أن نلعب مع ميسي. ما سيحدث معه يعتمد على قراره”.

وعن انتقاله للنادي الكاتالوني قال “حينما تكون هناك فرصة للعب للبرسا، فإن أي لاعب يأتي راكضا للعب هنا”.

ويمتد عقد أغويرو مع “البرسا” لموسمين حتى 2023 وتبلغ قيمة الشرط الجزائي 100 مليون يورو.

واعترف أغويرو أنه لم يتحدث بعد مع مدرب الفريق، الهولندي رونالد كومان.

وقال اللاعب “ليس لديّ حق للحديث عمن يجب أن يكون مدرب الفريق لأنها مسألة سيحددها النادي بشكل أفضل”.

وشارك في مؤتمر تقدم اللاعب رئيس النادي جوان لابورتا ونائب الرئيس رفائيل يوستي ومدير كرة القدم ماتيو أليماني.

وقال لابورتا إنه تم إبلاغ كومان بصفقة اللاعب الأرجنتيني وأنه سيجتمع معه في غضون أيام لتحديد مستقبله.

وقال رئيس النادي “أغويرو كان دائماً لاعباً مرغوباً فيه من قبل البرسا بسبب مهارته وطريقة لعبه”.

وصرح لابورتا “سيعيد الفرحة لجماهير برشلونة، والسعادة هي الأهداف.