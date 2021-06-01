برئاسة المحافظ.. إجتماع لمناقشة الخدمات في حفر الباطن

عقد المجلس المحلي بمحافظة حفر الباطن يوم أمس الاثنين، جلسته التاسعة في دور الانعقاد الخامس برئاسة صاحب السمو محافظ حفر الباطن الامير منصور بن محمد بن سعد ال سعود، وبحضور مدراء الجهات الحكومية واعضاء المجلس المحلي، وذلك لمناقشة حاجة المحافظة والمراكز التابعة لها من الخدمات، وذلك بديوان المحافظة.

وفي بداية الاجتماع رحب سمو المحافظ بالأعضاء، ثم ناقش المجلس المواضيع ذات الصلة المتعلقة بالمشاريع التنموية المستقبلية بالمحافظة ومراكزها.

وفي نهاية الاجتماع اعتمد المجلس التوصيات اللازمة تمهيدآ لرفعها لمجلس المنطقة للتوجيه حيالها.