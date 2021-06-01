شاهد التفاصيل: #وظائف لحملة الثانوية في الشؤون الصحية بالحرس الوطني #وظايف_شاغرة

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق وذلك في كل من مدينة الرياض ومدينة جدة والمدينة المنورة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التفاصيل التالية:

مساعد إداري أول – جدة : درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، الإدارة العامة، العالقات، الأدب الإنجليزي، الترجمة، نظم المعلومات الإدارية أو ما يعادلها وخبرة لا تقل 3 سنوات في مجال ذات صلة وإجادة اللغة الإنجليزية.

مساعد إداري ثاني – وظيفتان – جدة: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، الإدارة العامة والعالقات والأدب الإنجليزي والترجمة ونظم المعلومات الإدارية أو ما يعادلها وخبرة لا تقل سنتين في مجال ذات صلة وإجادة اللغة الإنجليزية ومهارات الطباعة باللغتين باستخدام لوحة المفاتيح.

مساعد إداري ثالث – 26 وظيفة – جدة: درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، الإدارة العامة، العالقات، الأدب الإنجليزي، الترجمة، نظم المعلومات الإدارية، الإدارة المكتبية أو ما يعادلها.

خبرة لا تقل سنة في مجال ذات صلة وإجادة اللغة الإنجليزية.

مرافق مرضى – 9 وظائف – جدة: شهادة الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة ودرجة الدبلوم في أي تخصص.

وظائف طبية : في الرياض، جدة، المدينة المنورة ومن ضمن التخصصات :

أمراض المخ والاعصاب – طب الاطفال الطب النفسي – الطب الباطني – أمراض الكلى

طب الطوارئ – المسالك البولية وغيرها.