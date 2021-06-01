وزارة_السياحة: 14 برنامج تدريبي مجاني “عن بعد” للجنسين

أعلنت وزارة السياحة عن 14 برنامج تدريبي مجاني عن بعد للرجال والنساء مع شهادات حضور معتمدة من الوزارة، وذلك خلال يونيو 2021.

وتشمل دورات في اللغة الإنجليزية والأمن السيبراني والعلاقات العامة والضيافة

التسويق وصناعة السياحة وكيف تبدأ مشروعك السياحي.

مجالات التدريب:

تنمية مهارات موظفي المكاتب الأمامية في قطاع الإيواء السياحي / الثلاثاء 2021/6/1.

سلامة الأغذية / الأربعاء 2021/6/2.

تنمية مهارات التواصل باللغة الإنجليزية لمقدمي الخدمات السياحية / الأحد 2021/6/6.

الأمن السيبراني في القطاع السياحي / الإثنين 2021/6/7.

العلاقات العامة والمراسل والبروتوكول / الثلاثاء 2021/6/8.

كيف تبدأ مشروعك السياحي / الأربعاء 2021/6/9.

تنمية مهارات التواصل باللغة الإنجليزية لمقدمي الخدمات السياحية / الأحد 2021/6/13.

الضيافة السعودية / الإثنين 2021/6/14.

التصوير الاحترافي للمواقع الطبيعية والسياحية / الثلاثاء 2021/6/15.

دور المنظم والمرشد السياحي في إثراء تجربة الزائر / الأربعاء 2021/6/16.

الأمن السيبراني في القطاع السياحي / الأحد 2021/6/20.

تنمية مهارات موظفي المكاتب الأمامية في قطاع الإيواء السياحي / الإثنين 2021/6/21.

صناعة السياحة / الثلاثاء 2021/6/22.

تسويق الوجهات السياحية / الأربعاء 2021/6/2.

ومن ضمن المزايا: الدورات مجانية (عن بعد) للرجال والنساء ويمنح المشاركين شهادة معتمدة.