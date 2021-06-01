ارتفاع أسعار النفط اليوم.. و”برنت” يتخطى 70 دولار

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، قبيل اجتماع لتحالف “أوبك+”، وبدعم من آمال نمو الطلب على الوقود في الشهور المقبلة مع بدء موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وتلقت الأسعار دفعة كذلك من بيانات صينية، أظهرت زيادة نشاط المصانع بأسرع وتيرة هذا العام في مايو أيار.

وارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم أغسطس آب 83 سنتا، أو 1.2% إلى70.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 0223 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.29 دولار، أو نحو 2% إلى 67.61 دولار للبرميل.