السعودية: تحويلات الأجانب تصل لـ 13 مليار ريال في أبريل

كشفت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما” عن تسجيل تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة خلال شهر أبريل الماضي ارتفاعا بنحو 35.6 في المائة (3.49 مليار ريال) على أساس سنوي.

وأوضحت النشرة الشهرية للبنك أن تحويلات الأجانب إلى خارج السعودية، بلغت نحو 13.28 مليار ريال ( 3.54 مليار دولار)، مقارنةً بنحو 9.79 مليار ريال (2.61 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام 2020.

وأشارت البيانات إلى أن تحويلات الأجانب واصلت عمليات النمو على أساس سنوي للشهر الـ12 على التوالي.

ومقارنة بشهر مارس السابق، فإن التحويلات تراجعت بنحو 5.5%، حيث كانت تشكل حينها 14.05 مليار ريال، أي أنها قلّت بنحو 770 مليون ريال.

وبلغت التحويلات منذ مطلع العام الجاري 2021 نحو 50.69 مليار ريال (13.52 مليار دولار)، بزيادة سنوية بلغت 16.1%، حيث سجلت التحويلات للفترة المماثلة من العام الماضي نحو 43.64 مليار ريال (11.64 مليار دولار) وبفارق بلغ 7.04 مليار ريال.

كما ارتفعت تحويلات السعوديين للخارج في أبريل بنحو 67% على أساس سنوي، لتبلغ 4.94 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.95 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلة زيادة تجاوزت 1.98 مليار ريال.

ومقارنةً بشهر مارس 2021، فقد انخفضت تحويلات المواطنين للخارج بنحو 24.2%، بما يعادل نحو 1.58 مليار ريال، إذ تجاوزت تحويلاتهم في مارس 6.5 مليار ريال.