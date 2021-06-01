رئيس #الموساد في حفل وداعه: اخترقنا قلب #إيران

قال رئيس الموساد الإسرائيلي المنتهية ولايته يوسي كوهين، في حفل وداع أقيم لوداعه إن إسرائيل تمكنت من “اختراق قلب إيران” في الأعوام الخمسة الماضية، التي قضاها على رأس الجهاز، حسب موقع “ذا تايمز أوف إسرائيل”.

وقال كوهين وإلى جانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: اخترقنا قلب العدو إيران. عملنا على جمع المعلومات باستمرار وكشف أسرارها، وقوضنا ثقتها في نفسها وعجرفتها.

وأضاف أن سرقة الأرشيف النووي الإيراني كشفت للعالم بأسره برنامج إيران النووي العسكري وخططها واحتفاظها بقدرات نووية عسكرية واحتيالها، وأكاذيبها.

ومن جانبه وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، رئيس الموساد الذي يغادر منصبه بأحد أفضل رؤساء المؤسسة على الإطلاق.