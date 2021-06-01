الأهلي يسعى لتجديد عقد مدافعه آل فتيل

دخل النادي الأهلي في مفاوضات مع مدافعه محمد آل فتيل، لتمديد عقد اللاعب مع الفريق.

وينتهي عقد آل فتيل مع الفريق بنهاية الشهر الجاري، حيث لم يحسم أمره حتى الآن بالتجديد مع الفريق أو الرحيل عنه.

ولم يحدد مدافع الأهلي وجهته المقبلة، وذلك منذ يناير الماضي، أي منذ بداية دخوله الفترة الحرة التي تتيح له التفاوض مع أي فريق آخر دون الرجوع إلى ناديه.

وترغب إدارة الأهلي ترغب في تجديد عقد آل فتيل لثلاثة مواسم أخرى، بحيث ينتهي عقده الجديد في عام 2024.

وأنهى الأهلي موسم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، نسخة موسم 2020-2021 في المركز الثامن، برصيد 39 نقطة.