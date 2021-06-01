توثيق 32 عملية اغتيال لمتظاهرين وناشطين عراقيين منذ اندلاع الاحتجاجات في أكتوبر 2019

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي”، الثلاثاء، توثيق 32 عملية اغتيال لمتظاهرين أو ناشطين أو منتقدين في جميع أنحاء العراق منذ اندلاع الاحتجاجات الأولى المناهضة للحكومة في أكتوبر / تشرين الأول 2019.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، في تقرير لها بعنوان “المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات التي ترتكبها عناصر مسلحة مجهولة الهوية”، إن “21 شخصًا أصيبوا في محاولات قتل مستهدفة غالبًا ما تُلقى باللوم على جماعات “مسلحة مجهولة الهوية”.

ووثق التقرير، “32 عملية اغتيال لمتظاهرين أو ناشطين أو منتقدين في جميع أنحاء العراق منذ اندلاع الاحتجاجات الأولى المناهضة للحكومة في أكتوبر / تشرين الأول 2019”.

وأضاف التقرير، أن “الأنماط التفصيلية للعنف المرتبط بالمظاهرات بين 1 أكتوبر 2019 و 30 أبريل 2020 أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 487 شخصًا وإصابة 7715 شخصًا”.

وتابع: “على الرغم من وجود العديد من الاعتقالات المتعلقة بعمليات القتل المستهدف ، لا يبدو أن حالة واحدة قد تجاوزت مرحلة التحقيق”.

وتابعت، أن “العناصر المسلحة المجهولة الهوية والمسؤولة عن اختطاف وتعذيب أو سوء معاملة ما لا يقل عن 32 متظاهرا من مختلف أنحاء العراق تتمتع بالإفلات من العقاب”.انتهى29/أ43