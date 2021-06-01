هذه التفاصيل: 800 الف ريال تعويض لمواطن ثبتت براءته من تهمة جنائية

تلقى أحد المواطنين حكماً بتعويضه بواقع 800 ألف ريال وذلك بعد قضاءه عقوبة السجن 19 شهراً في قضية جنائية ثبت لاحقاً أنه بريء منها.

وبحسب التفاصيل فقد أيدت محكمة الاستئناف في جدة حكماً صادراً عن المحكمة الجزائية يقضي بتعويض المواطن الذي أوقف إثر اتهامه في قضية جنائية وثبتت براءته لاحقاً بحكم قضائي نهائي ما دعاه إلى إقامة دعوى يطالب فيها بالتعويض جبراً للضرر الذي أصابه جراء حبسه.

وبين منطوق الحكم أنه لا نص نظامياً في إتباع معايير محددة لتقدير التعويض ما دفع المحكمة في احتساب مبلغ التعويض اعتماداً على دخل المتضرر من راتبه الشهري شاملاً عدد الأيام التي أوقف فيها ومقدار الدخل وحجم الضرر الذي لحق به والحالة الاجتماعية، إذ إن حساب مبلغ التعويض على أساس راتب صاحب الدعوى اليومي مضروباً في 3 باعتبار اليوم 24 ساعة، وفترة العمل الطبيعية 8 ساعات فيكون راتب اليوم الواحد مضروبا في 3 فترات، وهي حسبة تقديرية تعود للجنة الخبراء بالمحكمة في آلية تحديد التعويض بحسب تقرير لصحيفة عكاظ.

إضافة إلى احتساب أقساط سيارة سددها خلال فترة حبسه ولم ينتفع بالسيارة فضلاً عن أتعاب المحامي، وقدر حجم مبلغ التعويض من خلال لجنة الخبراء بنحو 800 ألف ريال.