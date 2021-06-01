جامعة الأمير سطام تعلن عن 28 برنامج دراسات عليا مدفوع الرسوم لمرحلة الماجستير

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، عن فتح باب القبول في 28 برنامجا للدراسات العليا لمرحلة الماجستير، اعتبارا من يوم الأربعاء 21/ 10/ 1442هـ الموافق 2/ 6/ 2021م، وينتهي بنهاية يوم الخميس 7/ 11/ 1442هـ الموافق 17/ 6/ 2021م، وذلك من خلال بوابة قبول الدراسات العليا على الرابط https://gstudy.psau.edu.sa.

وأكد عميد عمادة الدراسات العليا الدكتور عبدالعزيز سعد بن سعيدان، أن الجامعة أتاحت التقديم على 28 برنامج ماجستير برسوم دراسية في الكليات الصحية والعلمية والإنسانية، وأن عملية القبول في تلك البرامج تتم وفق شروط القبول المحددة من قبل الأقسام الأكاديمية في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وعلى الراغبين في التقديم بضرورة التأكد من صحة ودقة كافة البيانات المقدمة، حتى لا تتعرض عملية القبول للإلغاء وفق الضوابط واللوائح المنظمة لذلك.

وأفاد الدكتور “السعيدان”، بأنه يمكن الاطلاع على التخصصات المتاحة لبرامج الدراسات العليا مدفوعة الرسوم وشروط القبول في أقسام الجامعة المختلفة للعام الدراسي الجامعي 1443 هـ، من خلال زيارة موقع عمادة الدراسات العليا https://dps.psau.edu.sa/ar وللاطلاع على دليل برامج الدراسات العليا المخصص لذلك.