“الغذاء العالمي”: 91% من سكان تيجراي الإثيوبي بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة

أعلن برنامج الغذاء العالمي، عن تقديم مساعدات غذائية طارئة لأكثر من مليون شخص في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية في إقليم تيجراي الإثيوبي، حيث يحتاج ما يعادل الـ 91% من سكان الإقليم إلى مساعدات عاجلة بسبب الصراع.

وقال المتحدث باسم البرنامج العالمي للغذاء تومسون فيري، إن البرنامج خطط لتوسيع نطاق عملياته لوصول الغذاء إلى 2.1 مليون شخص في 70 مقاطعة، مشيرًا إلى وجود تحديات تواجه العمليات في تيجراي نظرًا لارتفاع مستوى الجوع في الإقليم ومحدودية موارد البرنامج، داعيًا إلى توفير 203 ملايين دولار لتوسيع نطاق الاستجابة لإنقاذ الأرواح خلال المدة المتبقية من العام الجاري.