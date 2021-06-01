تبلغ فاعليته 57%.. منظمة الصحة تجيز الاستخدام الطارئ للقاح “سينوفاك”

أجازت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء الاستخدام الطارئ للقاح “سينوفاك” الصيني المضاد لكوفيد-19، وفق ما أعلنت في بيان.

وأوصت لجنة خبراء اللقاحات في منظمة الصحة العالمية باستخدام هذا اللقاح الذي يعطى على جرعتين تفصل بينهما فترة تراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع لجميع من تجاوزوا 18 عاما.

وهو اللقاح الصيني الثاني الذي يحصل على موافقة منظمة الصحة، ما يتيح ضمه الى منصة كوفاكس الدولية لتوزيع اللقاحات على الدول الأشد حاجة.

وقالت الطبيبة ماريانغيلا سيماو مساعدة المدير العام للمنظمة المكلفة الوصول إلى الأدوية والمنتجات الصحية إن “العالم في حاجة ماسة إلى العديد من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بهدف مواجهة انعدام المساواة الهائل في أنحاء العالم”.

وسبق أن أجازت منظمة الصحة استخدام لقاح “سينوفارم” المصنع في بكين في السابع من ايار/مايو.

وتبلغ فاعلية “سينوفاك” 57 في المئة لتجنب الإصابة بأعراض كوفيد لكنها تبلغ مئة في المئة لتفادي الإصابات الأكثر خطورة والتي تستدعي الانتقال الى المستشفى، وفق منظمة الصحة.

وأوضحت أن اللقاح “سهل التخزين ما يجعله سهل الاستخدام ويتلاءم خصوصا مع الدول ذات الموارد المحدودة”.

وسبق ان اجازت المنظمة استخدام لقاحي موديرنا وفايزر-بايونتيك ونسختين من لقاح استرازينيكا يتم تصنيعهما في الهند وكوريا الجنوبية ولقاح جونسون آند جونسون المعروف باسم جانسن.

استخدم سينوفاك حتى الآن في 22 بلدا ومنطقة بحسب وسائل الإعلام.

وإضافة الى الصين، تم اللجوء إليه في تونس وتشيلي والبرازيل وإندونيسيا والمكسيك وتايلاند وتركيا، ويتم التحضير لتصنيعه محليا في مصر.