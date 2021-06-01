الرياض: القبض على شخص ارتكب عددا من جرائم السطو على الصيدليات

صرّح الرائد خالد الكريديس، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وأوضح الرائد “الكريديس”، في بيان، أن الجرائم تمثلت في “السطو على الصيدليات والاستيلاء على ما تحويه من أموال وقيامه بالاعتداء على مواطن بالطعن بسلاحٍ أبيض وسلب مبلغ مالي منه”.

وأشا إلى أن قيمة المسروقات قدرت بمبلغ 15,000 ريال، وتم إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل إلى النيابة العامة.