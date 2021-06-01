فلسطين تحذر من المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تكريس تجزئة الجغرافيا الفلسطينية

حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من مغبة تجاهل المجتمع الدولي لتسارع عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، وفي جميع المناطق المصنفة “ج”.

وذكرت في بيان لها، اليوم، مخاطر وتداعيات ما يجري على فرص تحقيق السلام، وتطبيق مبدأ حل الدولتين، وفرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية، ومن المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تكريس تجزئة الجغرافيا الفلسطينية ومحاولة تمرير سيناريوهات سياسية تصفوية خاصة بكل جزء.

وأكدت أن وقف المشاريع الاستيطانية في الأرض الفلسطينية اختبار حقيقي لجدية واشنطن في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأن الممارسات الإسرائيلية تُبرز من جديد أهمية التفات المجتمع الدولي لمخاطر الاستيطان على تلك الجهود المبذولة، وإرادة السلام الدولية.

وأدانت الوزارة تغوّل الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتصعيد عدوانه ضد أبناء الشعب الفلسطيني وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، في مشهد استعماري يتكرر يوميا، وغيرها من أشكال وأساليب التوسع الاستيطاني وسرقة الأرض الفلسطينية، وعمليات التهجير القسري، وإزالة أي وجود فلسطيني في المناطق المصنفة “ج” ،التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة.

ثمن الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى لترتيب البيت الفلسطينى الداخلى والدعوة لعقد اجتماع للفصائل في مصر الأسبوع القادم.

يشار إلى أن مصر دعت الفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل الأسبوع المقبل في القاهرة للاتفاق على الخطوات اللازمة لإنهاء الانقسام ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة، وثمن الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، جهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى لترتيب البيت الفلسطينى الداخلى والدعوة لعقد اجتماع للفصائل.

وكان الرئيس السيسى وجه بتحرك مصرى سريع فى كافة الملفات الفلسطينية بصورة متوازية لتحقيق الاستقرار فى المناطق الفلسطينية بالتنسيق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.