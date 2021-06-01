إدارة الاتحاد تنهي الجدل وتجدد عقد كاريلي

أنهت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحايلي، إجراءات تجديد عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، البرازيلي فابيوكاريلي لمدة موسم رياضي قادم، لتنهي الإدارة الاتحادية الجدل على أحد أكثر المواضيع سخونة في الشارع الرياضي الاتحادي، الذي شهد انقساما خلال الفترة الماضية حول عقد المدرب البرازيلي المنتهي بنهاية الموسم المنصرم.

يذكر أن “كاريلي”، نجح في تحقيق المركز الثالث في الترتيب العام للدوري خلف الهلال والشباب ليضمن بذلك التواجد في النسخة القادمة لدوري أبطال آسيا، كما استطاع الوصول إلى نهائي البطولة العربية والذي سيواجه فيه الرجاء الرياضي المغربي نهاية شهر أغسطس المقبل.