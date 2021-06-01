الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد عمق الروابط الأخوية بين المملكة والكويت

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عمق الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع الشقيقتين المملكة ودولة الكويت.

وأضاف في تصريح له أن زيارة مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت للرياض في أول زيارة خارجية رسمية لسموه ضيفًا عزيزًا على الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تحمل مضامين سامية ومعاني نبيلة تعكس مكانة المملكة لدى دولة الكويت قيادةً وشعبًا.

وأوضح أن هذه الزيارة ترسيخ للعلاقات الاستثنائية ومبادئ التشاور الأخوي وتلاقي الرؤى المشتركة في النظرة المستقبلية الداعمة لما فيه خير وأمن البلدين والشعبين الشقيقين في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح .

وعبّر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن صادق تمنياته ودعواته للمولى عزّ وجل بأن يكلل جهود قادتنا لكل ما فيه خير وأمن ورخاء دول مجلس التعاون ومواطنيه.