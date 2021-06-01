“أوبك+” تبقي على خطة التخفيف التدريجي لتخفيض الإنتاج

قالت مصادر في أوبك+ إن المجموعة اتفقت اليوم الثلاثاء على التقيد بوتيرة التخفيف التدريجي الحالية لتخفيضات المعروض النفطي، بينما يفاضل المنتجون بين توقعات لتعافي الطلب وبين زيادة محتملة في الإمدادات الإيرانية.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة إنه يلحظ تعافيا جيدا للطلب في الولايات المتحدة والصين.

وأضاف: إن أوبك+ ستواصل الاجتماع شهريا حتى ينقضي أجل الاتفاق.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+، قررت في أبريل إعادة 2.1 مليون برميل يوميا من الإمدادات إلى السوق في الفترة من مايو إلى يوليو، توقعا لزيادة الطلب العالمي رغم ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الهند.

ومنذ ذلك القرار، واصلت أسعار النفط الصعود وارتفعت أكثر من 30 بالمئة منذ بداية العام، لكن احتمال زيادة الإنتاج من إيران، مع إحراز تقدم في محادثات إحياء اتفاقها النووي، يحد من الاتجاه الصعودي للخام.

وبلغ سعر خام برنت 71 دولارا للبرميل اليوم، وهو أعلى مستوى منذ مارس.

وقال محمد باركندو الأمين العام لأوبك إنه لا يتوقع أن تتسبب زيادة المعروض الإيراني في مشكلات.

وأضاف في بيان «نتوقع أن تكون العودة المتوقعة للإنتاج والصادرات الإيرانية إلى السوق العالمية على نحو منظم وشفاف».