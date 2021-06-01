حجب للمعلومات واستثمار للوباء.. هيومن رايتس: الحوثيون يخاطرون بصحة اليمنيين

تواصل مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن انتهاكاتها بحق اليمنيين، حيث تقوم بحجب المعلومات حول مخاطر فيروس”كورونا وتأثيره، إضافة إلى تقويض الجهود الدولية لتوفير اللقاحات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

فمنذ بداية انتشار الوباء في اليمن في أبريل2020، سعى قادة حوثيون إلى نشر معلومات مضللة حول الفيروس واللقاحات.

منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أكدت اليوم الثلاثاء، أن جماعة الحوثيين، تحجب المعلومات حول مخاطر فيروس “كورونا” وتأثيره، وأنها لم تنشر أي معلومات بشأن حجم التفشي في مناطق سيطرتها، باستثناء إعلانها عن 4 حالات، بينها حالة وفاة مهاجر أفريقي بصنعاء سجلت في مايو 2020.

يأتي هذا في الوقت الذي تصاعدت فه أعداد الحالات المسجلة بالفيروس، منذ مارس الماضي، فيما عرف بالموجة الثانية من التفشي، إلا أنّ الحوثيين في صنعاء تتّبع سياسة حجب البيانات عن الحالات والوفيات بسبب الوباء.

كما نوهت المنظمة أن أن اللقاحات الخاصة بكورونا لم تصل إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وطالبت الحوثيين باتخاذ خطوات فورية لتسهيل الجهود لتوفير اللقاحات في شمال اليمن ووقف نشر المعلومات المضللة حول الوباء.